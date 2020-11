Cagliari, Nandez positivo al Covid-19: il comunicato del club

Brutte notizie in casa Cagliari. In seguito agli ultimi tamponi effettuati, il centrocampista Nahitan Nandez è risultato positivo al Coronavirus e pertanto non sarà disponibile per il prossimo match che vedrà i rossoblù impegnati in casa con lo Spezia.

A renderlo noto la stessa società sarda attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale e che integralmente riportiamo:

"A seguito degli ultimi test sanitari effettuati il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez: il calciatore è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita.

Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto stabilito dal protocollo".