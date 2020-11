Juventus. Pirlo: "Inzaghi un malato di calcio, dovremo stare attenti"

Mister Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai giornalisti nella consueta conferenza stampa che anticipa l'impegno di domani pomeriggio al "Vigorito" contro il Benevento del suo amico Pippo Inzaghi. Queste le parole dell'allenatore bianconero:

Sarà una gara difficile contro una squadra tosta. Conosco benissimo Pippo Inzaghi e so le sue intenzioni. Dovremo essere concentrati dall'inizio e avere il giusto atteggiamento. Il Benevento cercherà di coprire bene il campo e ripartire in contropiede. Hanno giocatori fisici e di gamba e hanno messo in difficoltà anche il Napoli. Queste saranno le partite che affronteremo e quindi siamo preparati per questo. Inzaghi? Si è messo sin da subito in discussione: ha cominciato dal Milan e poi ha fatto un grande passo indietro ed è stato ammirevole. Ha fatto un passo importante per la sua crescita ripartendo dalla Serie C a Venezia e con i risultati si è riconquistato la Serie A. È un malato di calcio e arriverà sicuramente in alto”.