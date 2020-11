Lazio, Inzaghi riparte dall'Olimpico contro l'Udinese

Archiviato il discorso Champions League con la netta e convincente vittoria contro lo Zenit, la Lazio guidata da Simone Inzaghi è pronta a rituffarsi in campionato. Proseguono i preparativi per una sfida alla portata ma certamente da non sottovalutare, contro l'Udinese. La compagine di Gotti è una squadra compatta in grado di chiudersi bene in fase difensiva e ripartire bene grazie ai suoi calciatori più talentuosi: Pereyra, De Paul e Deulofeu. I tre bianconeri saranno le vere spine nel fianco della retroguardia biancoceleste, che perde Luiz Felipe e sarà formata da Acerbi - leader indiscusso - Radu e Patric.

Salvo cambiamenti sulle fasce dovranno agire Lazzari, favorito su Marusic, e Fares mentre a centrocampo ritorna il Sergente Milinkovic Savic. In avanti i soliti Luis Alberto, Immobile e Correa. La Lazio, dunque, recupera le sue pedine fondamentali e lo fa dopo un periodo di emergenza totale che non si è avvertito in campo contro avversari ostici. Lo spirito combattivo e aggressivo, agonisticamente parlando, è il vero fattore di questa squadra costruita per piazzarsi tra le prime quattro del campionato. Il cammino ricomincia dall'Olimpico, alle 12:30 contro i friulani.