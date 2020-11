Potenza, Capuano potrebbe proporre la coppia Salvemini-Cianci

Con il recupero della maggior parte degli indisponibili, Capuano potrebbe proporre una coppia d'attacco esperta per la trasferta di Foggia. Le punte Salvemini e Cianci una di fianco all'altra per permettere al Potenza di avere più soluzioni nella gara di domani contro il Bisceglie. Per i tre di centrocampo Coppola, Ricci, Zampa e Iuliano si giocano i posti a disposizione, mentre due saranno i ballottaggi: Di Livio-Viteritti e Conson-Di Somma. Sarà uno spareggio salvezza a tutti gli effetti, ma bisognerà tenere considerazione la rotazione degli elementi a disposizione, in quanto saranno disputate 3 partite in 7 giorni.