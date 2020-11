Benevento-Juventus: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 Benevento e Juventus per il match valido per la 9a giornata di Serie A. Ad arbitrare sarà il signor Pasqua della sezione AIA di Tivoli.

QUI BENEVENTO - Sono quattro gli indisponibili per Inzaghi: Viola, Dabo, Iago Falque e Foulon. Il tecnico piacentino si affida al suo collaudato 4-3-2-1. In difesa l'unico ballottaggio è per la corsia di destra dove Letizia e Maggio si giocano il posto da titolare: al momento appare in vantaggio l'ex Napoli. Sulla sinistra difensiva agirà di nuovo Barba dopo la buona prova offerta a Firenze. In mediana confermato Hetemaj con Schiattarella e Ionita. Sulla trequarti rientra Caprari dopo la squalifica ed a fargli compagnia potrebbe essere Improta dopo il gol realizzato contro la Fiorentina: in tal caso Insigne e Sau partirebbero dalla panchina pronti a subentrare. Le non perfette condizioni di Moncini, infine, mettono Lapadula in pole position per la maglia da titolare in attacco.

QUI JUVENTUS - Detto dell'assenza di Cristiano Ronaldo, l'attacco bianconero sarà guidato da Morata con accanto Dybala, autore di una tripletta nella sua precedente visita al "Vigorito". Nella difesa di mister Pirlo rientra Bonucci che farà coppia con De Ligt mentre sugli esterni è ballottaggio a tre tra Danilo, Alex Sandro e Frabotta. Al centro del campo il brasiliano Arthur farà coppia con Rabiot; dal 1' dovrebbero esserci anche Chiesa e Ramsey a supporto dell'attacco. Turnover per Kulusevski e Cuadrado anche se lo svedese potrebbe essere schierato anche dal 1' al posto del gallese Ramsey.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio (Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Improta; Lapadula; All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2 o 3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta (Alex Sandro); Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Dybala; All.: Pirlo.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli; ASSISTENTI: Bottegoni e Lombardo; QUARTO UOMO: Sacchi; VAR e AVAR: Di Paolo e Cecconi.

IN TV e STREAMING: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251