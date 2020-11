Virtus Francavilla, Trocini: ''Teramo forte ma dobbiamo fare punti''

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con il Teramo in programma domani pomeriggio allo stadio ''Giovanni Paolo II''. Queste le sue parole:

''Abbiamo necessità di fare risultato, di portare punti a casa. Veniamo da due pareggi contro due squadre forti, che abbiamo accettato di buon grado, è chiaro che però i tre punti ti danno una spinta diversa. Domani l'avversario non è dei più semplici, anzi troviamo una squadra molto forte e ben organizzata, che probabilmente per quanto si è visto è quella che gioca il miglior calcio del girone. Non è quindi certamente la squadra migliore per dire dobbiamo vincere per forza, dovremo però affrontare la gara al massimo.

La capacità di non abbattersi e di rimanere in gara è sicuramente un punto a nostro favore, abbiamo sempre preso gol per primi ed è quindi abbastanza chiaro che sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. A parte Marino e Tchetchoua sono tutti a disposizione, la squadra sta bene ed è reduce da una buona settimana di lavoro. Siamo fiduciosi e convinti che la strada sia quella giusta. Scelte? I ragazzi mi mettono in difficoltà ogni settimana perchè tutti meriterebbero di giocare''.