Foggia, Marchionni: ''Voglio determinazione. A Viterbo per vincere''

Alla vigilia di Viterbese-Foggia, gara valevole per la 13° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Marco Marchionni. Queste le sue parole:

''Voglio terminare bene questo tour de force, con la Viterbese ci aspetta un'altra battaglia e dovremo farci trovare pronti, scendere in campo con il coltello tra i denti e portare a casa tre punti. Abbiamo lavorato molto, come sempre, per cercare di migliorare e migliorarci, perché alla fine il destino delle partite dipende soltanto da noi. Di certo non dobbiamo ripetere la prestazione di mercoledì scorso, altrimenti non andiamo da nessuna parte e tutto ciò che abbiamo fatto, verrebbe buttato via. Abbiamo lavorato su determinati concetti, bisogna essere propositivi e cinici sotto porta perché è ciò che ci manca.

Formazione? Tra infortuni e squalifiche avrò qualche assente, ma chi sarà chiamato in causa saprà farsi trovare pronto perché non possiamo risparmiarci. Infine, mi lego alla lunga schiera di pensieri fatti sull'improvvisa scomparsa del grande Diego Armando Maradona, il più forte calciatore della storia mondiale, figlio di un calcio che purtroppo non c’è più''.