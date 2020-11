Viterbese-Foggia: i convocati di Marchionni

Ultimo allenamento per i satanelli, che questa mattina si sono ritrovati sul manto erboso dello ''Zaccheria'' per rifinire schemi e tattiche in vista della sfida di domani pomeriggio al ''Rocchi'', contro la Viterbese. Al termine della seduta, mister Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 24 convocati: assente lo squalificato Curcio, così come non saranno della partita gli infortunati Germinio, Agostinone ed i lungodegenti Di Stasio e Naessens, oltre a Moreschini e Spadoni.

Per motivi disciplinari, invece, non ci sarà Del Prete. Non convocati infine Sarracino, Dema, Iannone e Tomassini. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Mascolo, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Di Masi, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Salvi, Garofalo, Morrone, Aramini, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Balde, Regoli.