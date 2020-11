Alessandria-Pro Vercelli, Modesto ne convoca 23

Sono 23 i giocatori convocati da mister Modesto per la sfida odierna tra Alessandria e Pro Vercelli.

Assente Nielsen a centrocampo, la frattura al mignolo non gli permette di scendere in campo, cercherà di recuperare per il prossimo match.

Portieri: Saro, Tintori

Difensori: Auriletto, Carosso, Clemente, De Marino, Hristov, Iezzi, Masi, Rodio

Centrocampisti: Blaze, Emmanuello, Erradi, Graziano, Petris

Attaccanti: Borello, Comi, Della Morte, Padovan, Rolando, Romairone, Ruggiero, Zerbin