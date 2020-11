Alessandria-Pro Vercelli, i precedenti

Sono ben 86 i precedenti tra Alessandria e Pro Vercelli con le due formazioni piemontesi che si sono affrontate dalla A alla serie C2.

In quasi perfetto equilibrio i risultati, 30 vittorie per l'Alessandria, 29 pareggi e 27 successi per la Pro Vercelli; in casa l'Alessandria ha 17 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte.

Il 15 dicembre 2019 si è giocata l'ultima partita al "Moccagatta" con vittoria dell'Alessandria per due a uno.