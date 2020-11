Novara, arriva la contestazione dei tifosi

Stamattina fuori dallo stadio "Piola" sono comparsi degli striscioni contro la proprietà del Novara con l'invito a regolarizzare il discorso fideiussione.

Il patron Rullo ha detto che è tutto a posto ma l'ambiente azzurro non pensava di dover tornare su questa questione a distanza di tre mesi, oggi la squadra saprà reagire al momento difficile sia in campo che fuori? Tra poche ore avremo la risposta, l'Albinoleffe non è certo un'avversaria comoda per tornare ai tre punti.