Viterbese-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio ''Enrico Rocchi'' di Viterbo le formazioni di Viterbese e Foggia, che si affronteranno alle 15 nel match valevole per la 13° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro. Questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

VITERBESE: Daga, Bianchi, Mbende, Bensaja, Baschirotto, Tounkara, Falbo, Salandria, Rossi, Besea, Ferrani. A disposizione: Maraolo, Torkic, Simonelli, Calì, Ricci, De Santis, Menghi E., Sibilia, Galardi, Menghi M., Cappelluzzo, Scalera. Allenatore: Roberto Taurino.

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Dell'Agnello, D'Andrea, Salvi, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Rocca. A disposizione: Vitali, Vitale, Di Masi, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.