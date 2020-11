I precedenti di Bisceglie-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Costretto al riposo forzato a causa dell'emergenza Covid nelle fila dell'Avellino, il Potenza di Capuano torna in campo dopo le sconfitte in extremis di Vibo Valentia e Palermo per riprendersi il maltolto dalla fortuna e, soprattutto, per risalire la china della classifica. È infatti un vero e proprio confronto salvezza quello contro il Bisceglie, match che si disputerà a Foggia per l'indisponibilità dello stadio “Ventura”. I nerazzurro-stellati di Bucaro sono reduci dal pareggio nel recupero col Monopoli. I precedenti sono a favore dei rossoblù, che in una sfida antichissima (la prima volta risale a più di 80 anni fa) hanno vinto 16 volte, contro le 12 dei pugliesi e i 10 pareggi. Eppure, in riva all'Adriatico, la prevalenza é nettamente locale, e gli unici due blitz lucani sono piuttosto recenti (e fragorosi): 5-1 nel 98-99 e 3-0 lo scorso anno.

I PRECEDENTI:

1939-40 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 4-0 BISCEGLIE-POTENZA 3-2

1940-41 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1947-48 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 5-2 BISCEGLIE-POTENZA 4-1

1949-50 PROM POTENZA-BISCEGLIE 1-1 BISCEGLIE-POTENZA 3-1

1950-51 PROM POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1951-52 PROM POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 2-2

1961-62 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 2-2

1962-63 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 4-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1976-77 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 0-0

1977-78 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1988-89 SERIE C2 POTENZA-BISCEGLIE 2-2 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1991-92 SERIE C2 POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 0-0

1998-99 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-5

2012-13 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 0-1 BISCEGLIE-POTENZA 5-0

2014-15 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 3-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2015-16 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 1-2 BISCEGLIE-POTENZA 4-0

2016-17 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 0-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2018-19 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2019-20 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 0-3

VITTORIE POTENZA 16

PAREGGI 10

VITTORIE BISCEGLIE 12

RETI POTENZA 54

RETI BISCEGLIE 45