SERIE C - Virtus Francavilla-Teramo LIVE, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana. Si affronteranno alle 15 le formazioni di Virtus Francavilla e Teramo, nel match valevole per la 13° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Di fronte due squadre dagli obiettivi differenti: biancazzurri a caccia dei tre punti per risalire la classifica dopo un'inizio altalenante, Teramo invece per continuare l'inseguimento alla capolista Ternana.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-teramo/358652.html

FORMAZIONI UFFICIALI

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Castorani, Sparandeo; Vazquez, Perez. A disposizione: Costa, Celli, Carella, Mastropietro, Buglia, Franco, Ekuban, Calcagno, Puntoriere. Allenatore: Bruno Trocini.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski, Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Di Francesco, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. A disposizione: Valentini, Trasciani, Mungo, Cappa, Lasik, Birligea, Di Matteo, Viero, Bunino, Iotti, Gerbi. Allenatore: Massimo Paci.