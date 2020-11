SERIE C LIVE - Girone C: Viterbese-Foggia, diretta testuale del match

Viterbese e Foggia si affrontano allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo nel match valevole per la 13° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Padroni di casa, terzultimi in classifica, che giungono a questa partita dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno in casa della Juve Stabia, rossoneri reduci invece dal pari esterno maturato in settimana nel recupero della 9° giornata con la Vibonese.

Potrete seguire la diretta testuale del match, a partire dalle ore 15, sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/viterbese-castrense-foggia/358653.html

FORMAZIONI UFFICIALI

VITERBESE: Daga, Bianchi, Mbende, Bensaja, Baschirotto, Tounkara, Falbo, Salandria, Rossi, Besea, Ferrani. A disposizione: Maraolo, Torkic, Simonelli, Calì, Ricci, De Santis, Menghi E., Sibilia, Galardi, Menghi M., Cappelluzzo, Scalera. Allenatore: Roberto Taurino.

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Dell'Agnello, D'Andrea, Salvi, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Rocca. A disposizione: Vitali, Vitale, Di Masi, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.