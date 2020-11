Casarano-Taranto 1-1: beffa di Favetta nel recupero

L'ex Favetta beffa il Taranto al 90' con un goal che vale un punto d'oro per il Casarano. La compagine ionica ha interpretato bene il match ma nel finale, una disattenzione è costata cara per Giuseppe Laterza, che ritorna a casa con l'amaro in bocca. Il Casarano parte con il piede giusto: 48' El Ouazni ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina a lato, al 51' Pagliai va di testa ma Sposito può bloccare con tranquillità. La migliore occasione arriva un minuto dopo, al 52' con El Ouazni che si fa ipnotizzare da un ottimo Sposito.

Il Taranto prova a scuotersi e Santarpia ci prova dal limite con un gran tiro ma l'estremo difensore di casa allontana la minaccia. Tra il 60' e il 70' girandola di cambi. Nel Taranto entra Mastromonaco, al 79' si mette subito in mostra con una grande conclusione che si stampa sull'incrocio dei pali. Favetta, l'ex di turno, entra e si mette in luce: 88' si gira bene, a pochi metri dalla porta calcia ma il suo tiro è troppo debole per poter impensierire Sposito.

Il Taranto vede il traguardo della vittoria ma sul più bello, nei minuti di recupero, la difesa rossoblù sbaglia clamorosamente, ne approfitta Favetta che è spietato ad insaccare la rete che vale il pari. Pareggio tra Casarano e Taranto, dopo 90' minuti di lotta e di sudore. Entrambe le squadre hanno dato un grande segnale al campionato: lotteranno fino alla fine per i piani alti della classifica.