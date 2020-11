Casarano-Taranto, le parole del tecnico Laterza: "Goal preso fa male"

Giuseppe Laterza sente il peso della beffa arrivata al 95' ma allo stesso tempo è consapevole della grande prova dei suoi ragazzi. Al termine della sfida contro il Casarano, match valido per il recupero della 5° giornata di Serie D Girone H, il tecnico rossoblù evidenzia una frase che riassume i 90°: "Il goal preso nel finale fa male".

Inoltre, ha aggiunto: "Dispiace molto soprattutto per quello che hanno messo in campo i ragazzi. Il campionato è ancora lungo, siamo ancora all'inizio". Un Taranto poco cinico nonostante le tante occasioni arrivate sia nel primo che nel secondo tempo. Guaita ha confermato l'ottimo stato di forma dopo che nel derby piuttosto opaco nel complesso, si è distinto per vivacità. Laterza conclude con un'analisi e osserva il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo fatto bene in fase di non possesso un po' meno con la palla ma a questi ragazzi vanno fatti i complimenti, sono stati fantastici".