Pari Juve Stabia-Paganese: botta e risposta nel derby

Il derby tra Juve Stabia e Paganese finisce in pareggio: botta e risposta tra le due squadre che alla fine si dividono la posta in palio.

La prima grande chance è per la Paganese con Scarpa che si avventa su un cross e spinge la palla in porta ma Tomei salva sulla linea. La Juve Stabia poi passa in vantaggio: bella giocata di Orlando che tira, Campani respinge ma Romero ribadisce in rete per l’1-0.

Qualche minuto dopo Romero sfiora la doppietta ma il suo tiro sbatte sul palo. Ne approfitta la Paganese che al 38esimo pareggia con Mendicino che risolve una mischia in area. Nel finale di primo tempo due clamorose occasioni per la Paganese: prima Diop poi Carotenuto sbagliano incredibilmente due chance colossali.

A inizio ripresa la Juve Stabia ci prova due volte da calcio piazzato con Berardocco e Mastalli. La Paganese risponde con Scarpa che tira ma trova l’esterno della rete.

Al minuto 81 buona occasione per gli ospiti con Guadagni ma Tomei si oppone. Poi la Paganese resta in 10 per l’espulsione di Gaeta tra le proteste furiose degli azzurrostellati per un clamoroso scambio di persona (Gaeta ammonito per la seconda volta ma il fallo incriminato era stato commesso da Cigagna).

Nell'ultima azione della gara Stabia a un passo dalla vittoria con Codromaz che di testa colpisce il palo. Derby finito in parità.