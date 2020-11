Cavese beffata nel finale, la Casertana espugna il Lamberti

Notte fonda per la Cavese che perde l'ennesimo scontro diretto contro una Casertana cinica che colpisce nel finale e porta a casa tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza.

Nel primo tempo meglio la Cavese. Dopo un quarto d'ora di studio, prima chance per i metelliani: cross di Tazza, Germinale sfiora e Russotto colpisce la palla ma non riesce a indirizzarla verso la porta. Alla mezz'ora due ottime occasioni per gli aquilotti: prima Russtto poi Senesi impegnano Avella che compie due ottimi interventi. Risposta timida della Casertana con un tiro di Pacilli.

Al 38esimo Cavese vicinissima al gol: cross di Tazza per Germinale che da due passi non riesce a indirizzare la palla in porta. Risposta ospite con due conclusioni imprecise di Cuppone.

Nella ripresa cala il ritmo della Cavese, la Casertana cresce col passare dei minuti. In campo regna l'equilibrio e sono innumerevoli gli errori tecnici delle due squadre. Al 75esimo il primo tiro degno di nota: conclusione potente di Esposito respinta dal portiere.

Nel finale la gara si sblocca su un calcio piazzato: corner battuto da Bordin, stacca di testa Carrillo che spinge la palla in porta. Il gol della Casertana taglia le gambe alla Cavese che nel recupero non riesce nel forcing.

Il Lamberti resta tabù per gli aquilotti; festeggiano, invece, i rossoblù per il successo.