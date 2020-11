Dzeko sfida Mertens, le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Il Napoli affronta la Roma, in casa, per la 9° giornata di campionato di Serie A. Una sfida che promette scintille visto il livello altissimo delle due rose. I partenopei sono a caccia di una vittoria per riscattare l'ultima prova contro il Milan, che ha portato con sé qualche rimprovero da parte del tecnico, Rino Gattuso, soprattutto per l'atteggiamento e la mancanza di spirito di gruppo. Osimhen è out, dunque sarà Mertens il faro in attacco, supportato da Politano, Insigne e Zielinski.

La Roma, invece, si presenta in uno stato di forma eccezionale. Fonseca ritrova Edin Dzeko e punta fortissimo su Mkhitaryan e Pedro. I protagonisti in campo possono esser tanti, per il valore tecnico dei calciatori azzurri e giallorossi. Senza dubbio, le luci saranno puntate sul duello tra Mertens e Dzeko. Il belga necessità di continuità mentre il bosniaco ritrova il campo dopo la positività al Covid-19 e, dunque, vorrà ritornare ad essere il bomber tanto implacabile quanto generoso di sempre. Ecco le scelte ufficiali di Gattuso e Fonseca:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens

Roma (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko