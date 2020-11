Sampdoria, i convocati di Ranieri per la sfida contro il Torino

Al termine della rifinitura pomeridiana a Bogliasco della Sampdoria, mister Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori convocati per questa sera all' Olimpico-Grande Torino per affrontare il Torino (ore 18.30). A seguire l’elenco completo:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez