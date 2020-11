Salernitana, Castori: "Squadra in crescita ma piedi per terra"

"Abbiamo dimostrato una crescita importante a livello di mentalità di squadra. Siamo venuti a Cosenza a fare una prestazione importante e non era assolutamente semplice. Non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari, sbagliando pochissimo dal punto di vista tecnico. Potevamo sicuramente chiudere prima la partita, ma sono contentissimo della prestazione di tutti, che hanno mostrato grande autorevolezza e personalità”. Queste le parole del tecnico Fabrizio Castori nel post-partita di Cosenza – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “A prescindere dagli assenti, in settimana avevo già pensato a un cambio di modulo perché sapevamo che il Cosenza è una squadra molto temibile sulle ripartenze. C’è soddisfazione per il primato in classifica, ma noi viviamo di partita in partita tenendo i piedi ben saldi a terra. La prestazione certifica la crescita che sta avendo questa squadra e dobbiamo continuare a lavorare così”.