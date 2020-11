Avellino - Catania 1-2: irpini ancora ko al 'Partenio-Lombardi'

E' infelice il nuovo approccio alla Serie C di un Avellino costretto dal covid ad un lungo stop.

Gli irpini si arrendono ad un Catania che non deve fare gli straordinari per portare via dal 'Partenio-Lombardi' l'intera posta scavalcando proprio gli uomini di Braglia in graduatoria.

Il tecnico toscano vara ancora il 3-4-3 per sopperire alle assenze, ma il tridente Bernadotto-Santaniello-Fella non riesce proprio a rendersi pericoloso.

Così le migliori azioni, per la verità poche, sono di marca etnea tant'è che Leoni saluta con un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pecorino una prima frazione tutt'altro che divertente.

La ripresa comincia con la correzione nella propria porta di Miceli che consegna il match agli ospiti, bravi a trovare il raddoppio con Pecorino intorno al ventesimo. Nel mezzo la reazione inesistente dei padroni di casa, che continuano a faticare nonostante i tentativi di Braglia di mescolare le carte con le poche risorse provenienti dalla panchina. Una di queste, che risponde al nome di Maniero, accorcia con un'iniziativa personale ad un minuto dallo scadere. Troppo tardi per evitare il secondo scivolone interno irpino.

Avellino - Catania 1-2, il tabellino.