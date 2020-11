Lazio, Inzaghi: "Contro l'Udinese dovevamo avere pazienza"

Una Lazio spenta e irriconoscibile è caduta in casa contro l'Udinese, nel lunch match dell'Olimpico. Gotti, tecnico dei friulani, ha preparato bene la sfida ma la sensazione è stata quella di vedere una Lazio per niente concentrata. La testa era a Dortmund ma, con la qualificazione in tasca, le energie dovevano essere rivolte esclusivamente alla sfida di campionato poiché perdere punti adesso può rappresentare un errore difficilmente recuperabile quando la stagione entrerà nel vivo.

I sei punti persi contro Sampdoria e Udinese sono arrivati a ridosso dell'impegno europeo, dunque, si tratta di una mancanza di concentrazione e non di carenze tattiche e tecniche dei singoli e del collettivi. Tuttavia, nel match di ieri sono scesi in campo tutti i big, dunque, questo conferma che si è trattato di un passo falso, figlio della disattenzione. Simone Inzaghi ha dichiarato: "Siamo stati lenti a girare la palla e questo ha agevolato il compito dell'Udinese, Dovevamo avere pazienza ed attendere il momento giusto, invece non ho visto questo atteggiamento". Il tecnico piacentino predica umiltà e concentrazione, il campionato è ancora lungo e non si possono perdere punti contro avversari alla portata.

Con tutto il rispetto per l'Udinese, squadra solida e ostica per chiunque, formata da un collettivi veramente collaudato e individualità interessanti e di profilo, i biancocelesti erano i favoriti e dovevano rispettare l'attesa. Tuttavia, la forza di una squadra si vede in queste situazione. Assimilata la sconfitta, bisognerà ripartire dal match di Champions League, dimostrando che si è trattato solamente di un episodio.