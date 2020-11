Cosenza-Salernitana: i rossoblù presentano reclamo

Il Cosenza ha presentato reclamo per il controverso episodio accaduto durante la gara con la Salernitana, che ha determinato la prima delle due ammonizioni comminate al calciatore Ba.

La nota del club

La Società Cosenza Calcio inoltrerà agli organi competenti della giustizia sportiva un preannuncio di reclamo in merito all’episodio avvenuto al minuto 75 del secondo tempo della gara Cosenza – Salernitana che ha portato all’espulsione del calciatore Abou Malal Ba. I vertici della società, con il supporto dell’area legale, hanno richiesto gli atti di gara per valutare se e in che misura vi siano state negligenze e/o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita.