Roma opaca contro il Napoli: Fonseca punta al recupero di Smalling

La Roma esce con le ossa rotte dal San Paolo, contro un Napoli affamato e voglioso dei tre punti già dai primi minuti. L'atteggiamento degli azzurri, guidati dal condottiero Rino Gattuso, è stato aggressivo e i fuoriclasse Insigne e Mertens sembravano ispirati fin da subito. Fonseca non ha gradito l'approccio al match, nonostante fosse consapevole della stanchezza del collettivo e dello stato di forma non del tutto completo di alcuni giocatori importanti quali Pellegrini e Dzeko.

Mkhitaryan e Pedro sono apparsi sottotono, mentre Veretout è uscito per un leggero problemino finisco al termine della prima frazione di gioco. Sono mancate le qualità migliori dei giallorossi per impattare contro un Napoli in serata, nella notte dedicata a Diego Armando Maradona. Forse, era già tutto scritto, prima ancora del fischio d'inizio di Di Bello. Forse, era destino che Insigne pennellasse un goal "alla Maradona". Intanto, in vista della gara casalinga contro lo Young Boys, il tecnico portoghese potrebbe recuperare Smalling e Santon.

I due lavorano a parte con un programma personalizzato. L'attenzione di tutto l'ambiente sarà ovviamente rivolta sia al match contro gli svizzeri che con il Sassuolo nel prossimo weekend. I neroverdi sono in un ottimo stato di forma nonostante la sconfitta netta contro l'Inter e, senza Veretout e Mancini, potrebbe risultare fondamentale il recupero del difensore inglese.