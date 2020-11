Soda, Gozzano: "Non semplice restare sul pezzo senza la gara"

Torna a parlare il tecnico Antonio Soda dopo oltre un mese di stop da impegni ufficiali per il Gozzano che, notizia dell'ultima ora, tornerà in campo domenica 6 dicembre non per il "derby della Cremosina" con il Borgosesia, come sarebbe stato previsto se fosse ricominciato a pieno regime il campionato, ma non l'ultimo recupero che vedrà la squadra cusiana impegnata sul campo del Chieri.

Nel mese di novembre il Gozzano si è allenato per tenere alta la concentrazione seppur a gruppi, una situazione non semplice a causa delle tante incognite che accompagnano la quotidianità del gruppo guidato da Soda che si trova nella scomoda posizione di chi è chiamato a prepararsi senza sapere né quando né chi sarà chiamato ad affrontare ma che non ha impedito alla formazione rossoblu di restare comunque sul pezzo, pronta a scendere in campo per continuare la buona striscia che ha portato la squadra nelle zone altissime della classifica.

Soda si sofferma anche sul ricordo di Diego Armando Maradona, affrontato sul campo da avversario indossando la casacca del Bari in Serie A: un privilegio per chi ha visto giocare dal vivo un giocatore immenso e conserva nel libro dei ricordi anche l'aver avuto la possibilità di scambiare con lui la maglia in una di queste sfide.