Taranto, Montervino: "Soddisfatto di questa squadra. Meritiamo di più"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha rilasciato un'intervista a Lunedì Puglia trasmissione in onda su Antenna Sud, per analizzare e fare il punto della situazione sulla squadra rossoblù. Secondo Montervino il Taranto merita di più perché da quello che si è visto in campo, i Delfini hanno perso solo una partita, tra l'altro giocata bene dopo diverse azioni create, purtroppo non concretizzate al meglio.

Inoltre, il ds sottolinea: "Penso soprattutto al match giocato contro il Casarano. Abbiamo subito il pari al 95' contro una squadra che rappresenta la corazzata del girone. Dopo sei giornate abbiamo affrontato Picerno, Bitonto, Sorrento, Casarano e Brindisi, possiamo ritenerci soddisfatti osservando gli undici punti ottenuti". Un Francesco Montervino soddisfatto ma, inevitabilmente, il pensiero è rivolto anche al mercato: "Il Taranto ha bisogno di operare per colmare le lacune portate dagli infortuni di Alfageme e Corvino. Dunque, siamo alla ricerca di un attaccante che si sappia integrare al meglio nella rosa".