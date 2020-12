Potenza, serve attenzione: nella ripresa subiti 16 gol su 22 totali

Bisogna dare di più nei secondi tempi. Il dato del calo per il Potenza è allarmante: su 22 gol subiti in queste 12 giornate disputate, ben 16 sono arrivati nella seconda parte di gara. E’ chiaro che andrà rivista la preparazione, ma anche l’attenzione venuta meno quando serviva per approcciare le diverse gare. Chiaramente va cambiato passo e l’unica positiva sono i quattro punti raccolti in altrettante trasferte con Capuano. Intanto il Potenza non è più in silenzio stampa e ieri è tornato a parlare il presidente Caiata che ha ufficializzato la decisione. Domani ci sarà il recupero contro l’Avellino alle 15 e ritornare a far punti al Viviani sarebbe davvero un toccasana.