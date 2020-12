Benevento. Difesa ridotta all'osso per la trasferta contro il Parma

Avrà molti grattacapi mister Inzaghi per mettere insieme l'undici che partirà dal 1' nella prossima trasferta del Benevento sul campo del Parma.

Oltre all'assenza di Caldirola (clicca qui), non figurerà tra i "presenti" anche Christian Maggio: per l'ex esterno del Napoli si prospetta una possibile lesione al gemello della gamba destra. Per lui si attende la conferma definitiva degli esami strumentali.

Oltre ai due difensori, altro sicuro assente sarà Schiattarella che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Il rovescio della medaglia, in positivo questa volta, per Inzaghi è rappresentato dai rientri di Viola, Iago Falque e Foulon dovrebbero riprendere gli allenamenti col gruppo questa settimana ed essere quindi a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta emiliana.

Se il terzino belga dovesse essere abile e arruolabile per la sfida contro il Parma, allora Inzaghi potrà fare affidamento su soli 5 elementi del reparto difensivo: Letizia, Glik, Tuia e Barba oltre a Foulon.