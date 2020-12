Cosenza-Salernitana, risultato non omologato. Multa ai rossoblù

Il giudice sportivo Battaglia non si è espresso sul caso di Cosenza-Salernitana: il risultato di 0-1 non è stato omologato e resta sub judice.

Tuttavia al club calabrese è stata inflitta un'ammenda di 5 mila euro per avere, "in contrasto con quanto disposto dal comunicato ufficiale Figc n.102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 circolare n.9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni, utilizzando più delle tre interruzioni di gioco previste".