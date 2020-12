Foggia, al via l'operazione Palermo. Torna in gruppo Del Prete

Ripresa degli allenamenti per i satanelli di mister Marco Marchionni, che questo pomeriggio si sono ritrovati sul sintetico del campo sportivo di Troia per dare inizio alla settimana "tipo" di lavoro in vista del match di domenica col Palermo.

Parte aerobica, tecnica individuale e partitella a campo ridotto per i rossoneri; lavoro differenziato per Agostinone e Germinio, ancora a ritmo ridotto per via dell'operazione subìta venerdì.

Allenamento con la squadra anche per Lorenzo Del Prete: l'esperto difensore, dopo un proficuo confronto e successive scuse verso il direttore Corda, è tornato ad allenarsi regolarmente col gruppo, mettendo la parola fine ad ogni polemica.

Domani è prevista invece una doppia seduta di allenamento.