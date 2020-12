Francavilla, un gran ritorno dopo tre anni e mezzo: Bojan Aleksic

Bojan Aleksic torna al Francavilla. Dopo tre anni e mezzo l'attaccante serbo rientra nella squadra dove ha trascorso i migliori anni della sua carriera calcistica in cui ha messo a segno 25 gol in 84 partite. Un ottimo rinforzo per Lazic, che lo volle fortemente dal 2013 e che ha fatto le sue fortune fino al 2017, anno in cui la formazione sinnica raggiunse la finale play-off contro il Fondi.