Comunicato del Foggia: ''Atto da condannare, vicini a Gentile''

Non solo il sindaco di Foggia Franco Landella ed il direttore tecnico Ninni Corda, anche tutta la società rossonera si stringe attorno a Federico Gentile in seguito all'increscioso episodio accaduto nella notte. Questa la nota in merito diffusa poco fa dal club:

''Il Calcio Foggia 1920, in tutte le sue componenti, esprime massima solidarietà e vicinanza a Federico Gentile ed alla sua famiglia, condannando con fermezza il vile atto intimidatorio commesso questa notte ai danni del calciatore e provvedendo a sporgere formale denuncia verso ignoti.

Il club rossonero, reso ancor più forte dalla vicinanza e dal sostegno di città, società civile e tifoseria, si stringe attorno al Capitano, testimone di assoluta professionalità ed attaccamento alla maglia ed all'intera squadra, proseguendo l'attività agonistica con il consueto impegno e la massima determinazione che ha sempre contraddistinto questo gruppo di lavoro''.