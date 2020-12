Lega Pro: ''La violenza deve essere bandita, solidarietà a Gentile''

Anche la Lega Pro condanna duramente, senza se e senza ma, l'episodio accaduto al giocatore del Foggia, Federico Gentile. Il gesto increscioso, vile, ingiustificato dell'incendio della porta della sua casa non ha niente a che fare con i valori che il calcio deve rappresentare. ''Se non ci fosse la pandemia causata dal Covid-19 sarei già a Foggia - dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - come feci, qualche tempo fa, per un atleta di grande spessore umano come il portiere Ginestra".

A Federico e alla sua famiglia va la solidarietà della Lega Pro e di tutti i suoi club. La violenza deve essere bandita dalla vita e non deve assolutamente mettere in pericolo la vita di nessuno. Il presidente Ghirelli ha lungamente parlato con il prefetto dott. Raffaele Grassi e con il questore dott. Paolo Antonio Maria Sirna e li ha ringraziati per l'attività di prevenzione e contrasto che le Forze dell'Ordine stanno svolgendo. Il presidente Ghirelli ha anche avuto una conversazione telefonica con il presidente del Foggia, Roberto Felleca.