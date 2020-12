Benevento. Foggia: "Llorente? E' ancora presto per pensare al mercato"

Intervistato da Radio KissKiss Napoli, il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato della prossima finestra di mercato, in programma dal 4 al 31 gennaio, nella quale i giallorossi proveranno a rinforzare la rosa affidata a Pippo Inzaghi. Queste le parole del dirigente giallorosso interrogato circa uno specifico calciatore:

"Llorente? Per adesso è prematuro, a gennaio manca un mese e dobbiamo giocare ancora tante partite. Per ora siamo concentrati su quanto fare in campo, poi penseremo a ciò che potrà essere utile per il mercato".