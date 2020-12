PepsiCo e Champions League rinnovano la partnership fino al 2024

PepsiCo ha annunciato oggi l'estensione della sua partnership con l'elite del calcio UEFA Champions League per le stagioni 2021/22 - 2023/24. L’estensione della partnership segue il recente annuncio da parte di PepsiCo della sua partnership pluriennale con UEFA women's football fino al 2025, potendo offrire in questo modo una consolidata e significativa presenza all’interno del prestigioso campionato di calcio.

SodaStream© si unisce alla line-up di partenza dei brand PepsiCo per l'attivazione della UEFA Champions League, al fianco del marchio Pepsi®, che comprende anche Pepsi MAX, Lay's® e Gatorade™. Anche Doritos®, Ruffles®, Lipton® e 7UP® supporteranno la competizione.

"Da quando siamo diventati sponsor nel 2015, la partnership PepsiCo e UEFA è diventata ogni anno più forte e stimolante. Oggi, è la più grande competizione globale in cui siamo attivi, con oltre 100 dei nostri mercati che partecipano con entusiasmo ogni stagione con i migliori programmi commerciali della categoria, dalle iconiche soluzioni per i pack e le attivazioni dei punti vendita, alle coinvolgenti campagne di marketing con alcuni dei migliori atleti del calcio che supportano i nostri marchi", ha dichiarato Ram Krishnan, Global Chief Commercial Officer di PepsiCo.

"L'aggiunta di SodaStream di quest'anno offre l'opportunità di condividere i nostri sforzi nella creazione di un portfolio che va oltre al singolo prodotto, andando ad incontrare le preferenze individuali dei consumatori all’interno di un'influente piattaforma globale. Siamo entusiasti di continuare questa potente partnership e di unificare i nostri consumatori e clienti attraverso lo sport preferito al mondo e il nostro amato portfolio Food & Beverage”.

La partnership include un'attenzione particolare per promuovere l'uguaglianza e le cause ambientali, lavorando insieme per realizzare eventi sempre più sostenibili e per fare della riduzione e del riciclaggio dei rifiuti di plastica una priorità fondamentale. Inoltre, a seguito di un programma di impatto che ha fornito strutture calcistiche per i rifugiati in Giordania, PepsiCo e la UEFA Foundation for Children continueranno a collaborare a programmi che sfruttano il potere unificante del calcio per le comunità bisognose.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: "Dal 2015, PepsiCo è diventata parte integrante del portfolio della UEFA Champions League e siamo lieti di accoglierli a bordo per un altro ciclo triennale. PepsiCo è un partner fidato, innovativo e influente e stiamo cercando di attingere a questa energia ed esperienza per lavorare insieme per sviluppare una vasta gamma di attivazioni che andranno a beneficio degli appassionati di calcio di tutto il mondo nei prossimi anni”.

Il segno distintivo della partnership tra PepsiCo e UEFA è la garanzia di un costante e sempre maggiore sostegno alla UEFA Champions League Final Opening Ceremony presentata da Pepsi. Dalla sua inaugurazione nel 2016, Pepsi ha portato un’epica performance musicale dal vivo in uno dei più grandi eventi sportivi annuali, offrendo ad ogni finale un livello di intrattenimento senza precedenti per i tifosi.