Ancora un colpo serbo per il Francavilla: Stefan Vukmirovic

La pattuglia serba si rafforza a Francavilla. Nel Sinni alla corte di Lazic dopo Dopud a ottobre e il ritorno di Aleksic annunciato ieri, arriva il centrocampista Stefan Vukmirovic. Il mediano, classe 1991, per la prima volta giocherà in Italia dopo le esperienze in Serbia, Bosnia Erzegovina e in Malesia. Negli ultimi due anni ha vestito quattro maglie in Grecia: Karaiskakis, Kalamata, Iōnikos e Anagennīsī Karditsa.