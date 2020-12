Potenza - Avellino 0-1: Maniero firma il blitz irpino

Torna a sorridere l'Avellino che ritrova i tre punti dopo tre match a digiuno. Niente vendetta dell'ex per Eziolino Capuano, costretto a soccombere all'incornata di Riccardo Maniero che regala ai lupi il quarto semaforo verde alla quinta trasferta stagionale.

Il trainer di Pescopagano vara un Potenza che mette subito i brividi agli irpini con la girata di Ricci a lato di poco. La gara è tutt'altro che vivace ed il primo tempo non regala ulteriori sussulti.

Per nuove emozioni bisogna dunque attendere la ripresa che comincia ancora nel segno dei padroni di casa, anche se la migliore occasione è di marca irpina con Ciancio, di professione difensore, che mostra la scarsa attitudine alla rete quando su invenzione di Maniero spedisce alto con un'incornata a due passi da Marcone.

Per fortuna degli uomini di Braglia l'altra opportunità dei secondi quarantacinque di gioco capita sulla testa giusta, quella di Maniero che converte in rete la punizione di De Francesco e corre ad abbracciare l'allenatore toscano per celebrare il vantaggio. L'Avellino contiene bene la reazione potentina che produrrebbe anche il pari se non fosse per il fischio di Marcenaro di Genova per fallo in attacco.

Nel finale l'occasione per il raddoppio è per il subentrato Bernadotto che non ha un impatto felice con la sfera vanificando la possibilità di uno contro uno con l'estremo difensore locale.

Il Potenza resta a quota dieci; l'Avellino sale a diciotto all'inizio di un tour de force che vedrà i lupi impegnati in sei sfide prima di Natale.

Potenza - Avellino 0-1, il tabellino.