Taranto, Guastamacchia: "Questa squadra è formata da veri uomini"

Dopo il pareggio amaro contro il Casarano, i rossoblù ritornano ad allenarsi agli ordini di Giuseppe Laterza. Nonostante la beffa al Capozza, i Delfini confermano l'ottimo momento di forma: la consapevolezza nei propri mezzi e lo spirito di gruppo sono cresciuti ulteriormente. Tuttavia, va considerato il fatto che, la squadra ionica, ha affrontato avversari ostici in questo inizio di stagione, uscendo indenne da trasferte difficilissime come Picerno e Casarano, vincendo tra l'altro allo Iacovone contro il Brindisi e il Bitonto.

L'appuntamento con il campionato sarà tra undici giorni, dopo che la Lega Dilettanti Nazionale ha decretato la ripresa in data 13 dicembre 2020. Il prossimo avversario sarà il Gravina, altra pretendendo a stazionare nella parte alta della classifica. Intanto, il difensore Antonio Guastamacchia rilascia un'intervista a Rossoblu85, trasmissione in onda su Canale85, analizzando il momento in casa ionica: "Dopo il pareggio contro il Casarano posso dire che siamo stati penalizzato solo da un episodio nel finale, ma siamo felici poiché il match l'abbiamo preparato bene in settimana con il mister. Ci tengo a sottolineare che la vera forza di questa squadra è lo spirito di gruppo. Una rosa formata da uomini".