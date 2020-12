Il Napoli affronterà l'Az Alkmaar in Olanda: per la trasferta europea Gattuso non potrà contare su Osimhen, ancora in fase di recupero.

La lista dei convocati

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne