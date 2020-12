Sarà il sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno l'arbitro di Foggia-Palermo, in programma domenica 6 dicembre alle ore 14 e valevole per la 14° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Per l'occasione Angelucci sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale il sig. Fabio Natilla della sezione di Molfetta.