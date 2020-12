Il Toro Club Melfi presenterà stasera il libro "Io sono il giaguaro"

Dopo la presentazione del libro ”il mediano di Mauthausen” di Francesco Verri, nel settembre scorso, il Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” fedele alla sua caratterizzazione culturale, pone la propria attenzione su un altro personaggio della storia granata: Luciano Castellini.

Al portiere granata, vincitore della coppa Italia del 1971 e dello scudetto del 1976, è dedicato il libro “Io sono il Giaguaro” (Bradipo editore) scritto a quattro mani da Flavio Pieranni e Fabrizio Turco che si fregia della prefazione di Claudio Sala.

Un libro, sulla vita e le parate di Luciano Castellini, l’ultimo eroe romantico a guardia dei pali. “Quello che – si legge nella quarta di copertina - con le sue uscite coraggiose sui piedi degli avversari rischiava ogni volta testa e gambe. Quello che volava all’incrocio dei pali e ci portava con sé a conoscere mondi per noi inesplorati; perché quando Castello agguantava il pallone ci sembrava di essere andati lassù anche noi. Quello che ci faceva capire che una parata valeva spesso più di un gol e che in un mondo in cui quasi tutti sognavano di diventare attaccanti e di sfondare reti, ci faceva venire voglia di giocare in porta, di essere un pò tutti Giaguaro”.

A presentare il libro, giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 20.30, forzatamente sotto forma di webinar, saranno gli autori Flavio Pieranni e Fabrizio Turco unitamente a Gianluca Tartaglia, presidente del club lucano.

La diretta della presentazione del libro sarà visibile sulla pagina facebook del Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”.