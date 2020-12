Foggia-Palermo: i precedenti. Bilancio favorevole ai rossoneri

Domenica 6 dicembre Foggia e Palermo si affronteranno allo stadio ''Pino Zaccheria'' nel match valevole per la 14° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro. Una gara molto attesa dalle due tifoserie, da sempre legate da un rapporto di stima e grande amicizia, e senza ombra di dubbio importante in chiave play-off.

Sono 18 i precedenti disputati in Capitanata, il bilancio sorride ai rossoneri: 5 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte. Rosanero vittoriosi nell'ultimo confronto disputato in Serie B nel 2018, quando la squadra di Tedino si impose 2-1 grazie ai centri di Salvi e Trajkovski.

Ecco nel dettaglio i precedenti:

1946-1947: Foggia-Palermo 1-1

1960-1961: Foggia-Palermo 2-3

1963-1964: Foggia-Palermo 1-0

1967-1968: Foggia-Palermo 1-0

1971-1972: Foggia-Palermo 0-0

1974-1975: Foggia-Palermo 0-0

1975-1976: Foggia-Palermo 0-0

1978-1979: Foggia-Palermo 1-1

1980-1981: Foggia-Palermo 1-1

1981-1982: Foggia-Palermo 0-0

1982-1983: Foggia-Palermo 2-0

1984-1985: Foggia-Palermo 2-0

1988-1989: Foggia-Palermo 1-1

1995-1996: Foggia-Palermo 1-0

1996-1997: Foggia-Palermo 1-1

1998-1999: Foggia-Palermo 0-0

2017-2018: Foggia-Palermo 1-1

2018-2019: Foggia-Palermo 1-2