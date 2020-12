Benevento. Letizia: "La Juventus ci ha sottovalutati"

Intervenuto sul canale SportItalia, Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha parlato del pareggio dei giallorossi ottenuto contro la Juventus grazie ad un suo gol allo scadere del primo tempo. Queste le parole del difensore della Strega:

"Quella che abbiamo affrontato è una Juventus diversa da quella di qualche anno fa: prima era impossibile sia vincere che portare a casa un pari. Sabato ci hanno concesso molto e una squadra così forte non può concedere tanto ad una squadra piccola come la nostra. Inter e Napoli le vedo più forti. A mio modo di vedere, la Juventus ci ha sottovalutati: hanno lasciato Ronaldo a casa, se ci fosse stato anche lui poteva andare diversamente.

Inzaghi? Ha le carte in regola per allenare una "grande": starebbe molto bene sulla panchina dell'Inter. E' un grande professionista così come lo è stato da calciatore. Non lascia nulla al caso, è maniacale".