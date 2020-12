Real Agro Aversa. Filosa: "Non ci saranno né entrate né uscite"

"Da Aversa non andrà via alcun calciatore, lo dico e lo confermo a chiare lettere. Nessuno lascerà il Real". Ad affermarlo il direttore sportivo Paolo Filosa.

"Per quanto riguarda il mercato entrata al momento non sono previsti ulteriori movimenti in entrata, non ci sono altre situazioni da sfruttare, quello che dovevamo fare è stato fatto. Ovviamente se si presenterà l'occasione cercheremo di coglierla per migliorare ancora di più la nostra squadra. Questa finestra di mercato è abbastanza lunga e per ora siamo più che soddisfatti dei nostri ragazzi. Poi nelle prossime settimane se ci dovessero essere operazioni idonee per la nostra realtà non ci lasceremo di certo sfuggire qualche calciatore che potrebbe ulteriormente rafforzare il gruppo".

Il direttore sportivo sottolinea che nei giorni scorsi c'è stato un tavolo tecnico con il presidente Guglielmo Pellegrino e l'allenatore Antonio De Stefano dal quale emerso che "tutti gli atleti che oggi fanno parte della rosa concluderanno il campionato con noi".

Ufficio Stampa Real Agro Aversa