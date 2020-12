Fidelis Andria: Minacori e Zammit sottoposti a intervento

Allenamento pomeridiano per la Fidelis Andria presso lo stadio Sant'Angelo dei Ricchi. I ragazzi del tecnico Panarelli hanno svolto un test in famiglia. Non hanno partecipato all'allenamento il trequartista Prinari, e i difensori Carullo e Lacassia che stanno svolgendo lavoro differenziato. Domani pomeriggio alle ore 16.30 ,dopo la seduta di allenamento, sarà a disposizione della stampa il difensore Vincenzo Zingaro.

La società biancazzurra comunica inoltre che nella giornata di ieri l'esterno Calogero Minacori è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamentosa del ginocchio. Questa mattina il centrocampista maltese Carlo Zammit è stato sottoposto ad un intervento di pulizia del menisco. La dirigenza andriese augura ai due ragazzi una pronta guarigione.