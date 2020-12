Puteolana 1902: annunciati tre nuovi ingaggi

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa l'ingaggio di Alessandro Testa, Stefano Riccio e Domenico De Marco per la corrente stagione.

Alessandro, classe '98, nato a Napoli, occupa il ruolo di portiere. Per lui un ritorno, siccome già nello scorso anno ha vestito la maglia granata. È stato protagonista nella cavalcata culminata con il secondo posto in campionato dietro l'Afragolese. In passato l'esperienza al Portici con cui ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia mentre da segnalare anche la stagione 2017/18 alla Turris, con oltre 15 presenze in Serie D.

Domenico, classe '99, nato a Napoli, cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella. Quattro anni con i liguri e poi il passaggio al Matelica. Col nuovo club la vittoria dei play off in Serie D e della Coppa Italia. Successivamente il passaggio all'Aquila ed in seguito alla Puteolana a dicembre del 2019. Un jolly del centrocampo che torna quindi a vestire la maglia della 1902.

Stefano, classe '89, rappresenta un difensore di esperienza e qualità per la retroguardia di mister Grimaldi. Un curriculum ampio e, soprattutto di spessore per lui, che ha vestito le maglie di Nocerina, Savoia, Turris, Cavese e Frattese in Campania. Da evidenziare poi le esperienze con Taranto, Potenza, Gravina e Virtus Francavilla. I numeri ci dicono che sono oltre 250 le presenze di Riccio tra Professionisti e Serie D nell'arco della sua lunga carriera calcistica.

Ufficio stampa Asd Puteolana 1902