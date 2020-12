Roma-Young Boys, le formazioni ufficiali: Mayoral dal 1'

Roma-Young Boys è la penultima giornata del gruppo A di Europa League. I giallorossi hanno bisogno di un punto per chiudere la pratica qualificazione. Fonseca, con una vittoria, potrebbe stabilire un piccolo record: vincere tre volte di fila in questa competizione europea per la prima volta dal dicembre 2009. Le statistiche sono tutte a favore dei capitolini. Infatti, lo Young Boys ha perso tre degli ultimi quattro match contro squadre italiane, inclusa la sconfitta in casa proprio contro la Roma. Dunque, si attende una sfida entusiasmante che, al di là delle pillole statistiche, presenta la prima contro la seconda della classe. La Roma vorrà ipotecare il primato, gli svizzeri vorranno chiudere il discorso qualificazione, onde evitare brutte sorprese in vista dell'ultima giornata.

Ecco, dunque, le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Mambimbi