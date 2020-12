Sarà il signor Delrio della sezione di Reggio Emilia ad arbitrare la sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Livorno.

Terza direzione della Pro per Delrio, un pareggio in Pro Patria-Pro Vercelli di questo campionato (1 a 1) e una sconfitta delle bianche casacche nel 2019/2020 in casa dell'Albinoleffe per 2 a 0.